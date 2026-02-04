Xi sostuvo una llamada con Trump por horas tras hablar con Putin

El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informa Xinhua.

Aún no se han revelado los detalles de la conversación entre los mandatarios. Esta jornada, el líder chino también mantuvo una videoconferencia con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“La asociación integral y la cooperación estratégica entre Rusia y China son ejemplares”, declaró el jefe de Estado ruso durante la coversación.

Por su parte, Xi aseguró que las relaciones entre Pekín y Moscú han entrado en una nueva etapa de desarrollo.