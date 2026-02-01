Zarpa de Venezuela el primer cargamento de gas licuado (VIDEO)

Por primera vez en la historia de Venezuela, un buque que transporta un cargamento de gas licuado ha zarpado este domingo del país suramericano, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

“Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo”, escribió Rodríguez en sus redes sociales. “Junto a la clase trabajadora, marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, agregó.

El envío de gas licuado abre “un nuevo capítulo nacional para la diversificación exportadora”, destacó la semana pasada el Ministerio de Hidrocarburos.

El pasado 16 de enero, la mandataria interina anunció que había firmado un contrato de comercialización de gas licuado, sin proporcionar mayores detalles.

La exportación tiene lugar en un momento de estrecha cooperación entre la nación suramericana y Estados Unidos en la industria petrolera, que ya se ha visto beneficiada por cierta flexibilización de las sanciones que pesaban sobre ella desde hace años.