Arrestan en Florida a joven nicaragüense acusado de secuestrar y agredir brutalmente a una mujer

Deglis Anthony Jarquín, de 24 años, fue capturado en el condado de Miami-Dade tras varios meses de investigaciones; enfrenta cargos graves por secuestro, agresión física y una orden de retención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

MIAMI, ESTADOS UNIDOS — Un ciudadano de origen nicaragüense fue puesto bajo custodia por las autoridades policiales del estado de Florida, tras ser señalado como el presunto autor de una violenta agresión y secuestro en perjuicio de una mujer en la localidad de Miami Gardens.

Operativo de captura tras meses de investigaciones

El detenido fue identificado como Deglis Anthony Jarquín, de 24 años de edad.

El arresto de Jarquín se concretó el pasado miércoles 7 de octubre en su propia residencia, ubicada en el vecindario de Tamiami, en el condado de Miami-Dade. La intervención de los agentes se derivó de un proceso investigativo que se extendió durante varios meses tras el reporte de la agresión.

Engañó a la víctima tras salir de su trabajo

De acuerdo con la información consignada en el reporte oficial de la policía, los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 16 de julio. La víctima salía de cumplir su jornada laboral en una cafetería cuando Jarquín se ofreció a trasladarla a bordo de su vehículo particular hacia su hogar.

Sin embargo, en lugar de conducirla a su destino, el sujeto la llevó hacia una zona oscura e incomunicada. Una vez en el lugar, intentó besarla sin su consentimiento y la sujetó con fuerza del cuello en el interior del automóvil.

Ataque físico sobre el pavimento y evidencias clave

En un intento por ponerse a salvo, la víctima logró salir del vehículo y huir a pie. No obstante, el sospechoso la persiguió, la alcanzó y la atacó brutalmente, asestándole múltiples golpes en el rostro, estrellando su cabeza contra el pavimento y provocándole mordeduras en el área abdominal.

Los investigadores policiales precisaron que las lesiones físicas documentadas en la víctima resultaron plenamente coincidentes con el relato de los hechos. Asimismo, el análisis de los registros telefónicos del dispositivo del sospechoso fue determinante para lograr su identificación y ubicación formal.

Cargos penales y retención migratoria

Tras su captura, Jarquín fue ingresado en un centro correccional del condado de Miami-Dade, donde enfrenta cargos formales por secuestro y agresión física. La fianza correspondiente al delito de secuestro permanecía pendiente de fijarse hasta el jueves 8 de octubre.

Adicionalmente, las autoridades informaron que sobre el imputado se ha establecido una orden de retención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante la cual se definirá su estatus y permanencia en territorio estadounidense una vez concluyan las diligencias judiciales.