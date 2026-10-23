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Arriba el buque Atlas Leader a Puerto Corinto con más de 300 vehículos nuevos

La moderna embarcación descargó los automotores mediante una ágil maniobra portuaria para abastecer el mercado automotriz de Nicaragua.

El buque Atlas Leader atracado en los muelles de Puerto Corinto durante la descarga de más de 300 vehículos nuevos.

PUERTO CORINTO, CHINANDEGA — En un dinamismo comercial que vive el país, atracó en los muelles de Puerto Corinto el imponente buque Atlas Leader, transportando en sus bodegas un importante cargamento de más de 300 vehículos nuevos de paquete, informan fuentes de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).

Eficiente operación portuaria y abastecimiento nacional

La llegada de la nave activó de inmediato una coordinada y eficiente operación logística en las terminales portuarias del litoral Pacífico nicaragüense, permitiendo el desembarque ágil y seguro de las unidades automotrices.

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