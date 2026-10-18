Asesinan en una cancha de fútbol a un reconocido exfiscal anticorrupción en Guatemala

Las autoridades capturaron a dos hermanos de 18 y 30 años como presuntos responsables. En su poder se incautaron una motocicleta, un chaleco táctico, municiones y una carabina.

El destacado exfiscal y activista anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado mientras jugaba fútbol en un centro deportivo de la capital. El ataque armado se cobró la vida de una segunda persona y dejó al menos cinco heridos, informaron medios locales.

Solórzano Foppa, de 43 años, fue hallado sin vida por miembros de los Bomberos Municipales, que acudieron tras una llamada de alerta sobre un ataque armado. Ambas víctimas mortales presentaban heridas en zonas vitales producidas por proyectiles de arma de fuego.

Tras una intensa persecución, las autoridades capturaron a dos hermanos de 18 y 30 años como presuntos responsables. En su poder se incautaron una motocicleta, una mochila de reparto a domicilio, un chaleco táctico, municiones y una carabina. El mayor de los detenidos —identificado como un exsoldado del Ejército— negó los cargos, alegando que trabajaba como repartidor y había llegado a la ciudad dos días antes buscando empleo. Las circunstancias y los posibles móviles del ataque continúan bajo investigación.

Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT fue asesinado a balazos en las instalaciones del Campo Marte zona 5 capitalina, otra persona queda fallecida en el lugar https://t.co/aPQ1jqGwwx — T13 Noticias (@T13Noticias) October 17, 2026

“Cobarde asesinato”

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó el “cobarde asesinato” y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para esclarecer el crimen. Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera exigió evitar la impunidad. “Una voz crítica ha sido silenciada de la manera más cruel”, manifestó.

A las muestras de repudio se sumó la Embajada de EE.UU., que rechazó el “atroz asesinato” de quien consideraban un “firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.

💥 Dos repartidores, una carabina y las cámaras como pieza clave. Los hermanos detenidos por el crimen de Solórzano Foppa no registran antecedentes, según la PNC ➡️ https://t.co/AcCvSerUAy https://t.co/cpCk2Q5kjQ — Soy 502 (@soy_502) October 17, 2026

Solórzano Foppa fue director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y encabezó importantes unidades de análisis criminal en el Ministerio Público. Como abogado litigante, cobró notoriedad por llevar casos de alto impacto y por sus frontales críticas al expresidente Alejandro Giammattei y a la exfiscal general Consuelo Porras, a quienes acusaba de cooptar el sistema judicial a favor de intereses particulares. El exfiscal solía acudir a sus redes sociales para plantear denuncias por la gestión pública, la inseguridad ciudadana y otros temas de la agenda política nacional.