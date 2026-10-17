¡Caen sus redes! Cae presunta cómplice de «La Licuadora», la mujer más buscada de Costa Rica

Zeledón Abarca fue detenida en un operativo este viernes; autoridades buscan afanosamente a la sospechosa de asesinar a golpes a un estadounidense de 74 años con el vaso de una licuadora.

PLAYAS DEL COCO, GUANACASTE — Las autoridades de Costa Rica asestaron un importante golpe en la investigación del estremecedor crimen que mantiene en vilo al vecino país, tras lograr este viernes la captura de una joven de apellidos Zeledón Abarca, señalada como presunta cómplice de la peligrosa prófuga de apellido Ortiz, de 22 años, alias «La Licuadora».

Crimen atroz en apartamento de lujo

Ortiz, quien se desempeñaba como dama de compañía enfocada en adultos mayores, se convirtió en la persona más buscada por los organismos de seguridad ticos tras el brutal homicidio del ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años de edad, ocurrido en un exclusivo apartamento de Playas del Coco, en la provincia de Guanacaste.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, la sospechosa pactó un encuentro íntimo en la residencia de la víctima y, en un violento ataque, le propinó mortales golpes en la cabeza utilizando precisamente el pesado vaso de vidrio de una licuadora. Tras cometer el asesinato, la mujer huyó del inmueble sustrayendo pertenencias del anciano y haciendo uso de sus tarjetas bancarias para efectuar compras en diversos comercios.

Cómplice detenida y operativo en curso contra «La Licuadora»

Pese al arresto de Zeledón Abarca durante un despliegue policial ejecutado la mañana de este viernes, la principal sospechosa no pudo ser localizada en el sitio y continúa en fuga.

Los cuerpos policiales mantienen un férreo e intenso operativo de búsqueda en todo el territorio costarricense, advirtiendo a la ciudadanía que «La Licuadora» acostumbra vestir de manera provocativa para captar a sus víctimas y no se descarta que actualmente utilice algún disfraz o identidad falsa para evadir el cerco de la justicia.