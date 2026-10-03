Capturan a un hombre con dosis de cocaína durante allanamiento en Cojutepeque, Cuscatlán Sur

COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN SUR. — Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Ricardo Antonio Ramírez Paredes, de 41 años de edad, durante la ejecución de un registro con prevención de allanamiento realizado en el distrito de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad contaron con el apoyo especializado de agentes caninos pertenecientes a la División Antinarcóticos, cuya intervención fue clave para ubicar e incautar diversas porciones de cocaína en el inmueble.

Decomisos y proceso judicial

Además de la sustancia ilícita, en el lugar de los hechos las autoridades aseguraron:

Dinero en efectivo.

Un vehículo automotor.

Un teléfono celular.

Posterior a su aprehensión, Ramírez Paredes fue puesto a disposición de las autoridades competentes para ser remitido formalmente e iniciar el procedimiento legal correspondiente por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.