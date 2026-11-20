La ATIC ejecutó el arresto tras detectar un capital no justificado superior a los 30 millones de lempiras; la imputada ya había sido condenada en Estados Unidos en 2022.

Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron este viernes a Kensy Ivette García Torres aliás “La Muñeca de la Mafia” en la residencial Cedritos de San Pedro Sula, Cortés, en el marco de investigaciones por lavado de activos procedente del narcotráfico y por sus nexos financieros con el extraditado Freddy Donaldo Mármol Vallejo.

La detención fue confirmada por el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, quien detalló que la orden de captura fue ejecutada tras un requerimiento fiscal interpuesto por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), luego de que las autoridades detectaran que la mujer no podía justificar la procedencia de más de 30 millones de lempiras.

Antecedentes penales y Operación Maremoto

García Torres admitió culpabilidad en 2022 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por haber participado en un esquema de blanqueo de dinero derivado del narcotráfico por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, causa por la que cumplió tres años de prisión en EE. UU. No obstante, el Ministerio Público mantuvo activas las investigaciones en Honduras debido a las inconsistencias económicas patrimoniales.

El vocero recordó que la estructura ligada a Mármol Vallejo fue investigada desde antes de su captura en agosto de 2021. Como parte de ese proceso, las autoridades desarrollaron dos fases de la Operación Maremoto, logrando el aseguramiento de 167 bienes de origen ilícito pertenecientes a Mármol Vallejo, a García Torres y a un tercer socio condenado en territorio estadounidense. La ATIC remitirá a la detenida al Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa.

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