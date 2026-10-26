EE.UU. traslada a otros tres nicaragüenses a la República Centroafricana: Denuncian engaños y golpiza de autoridades

García Velázquez, Padilla y Amador denunciaron agresiones físicas y más de 24 horas encadenados durante un vuelo de deportación a terceros países que ya suma seis centroamericanos en Bangui.

BANGUI — Lo que inició como un supuesto traslado interno hacia Miami terminó en un confinamiento a más de 12.000 kilómetros de distancia. Los ciudadanos nicaragüenses Mario José García Velázquez, Alfredo César Padilla y José Francisco Amador fueron deportados por el Gobierno de los Estados Unidos hacia Bangui, capital de la República Centroafricana, bajo una severa denuncia de engaño y violencia física.

Con esta nueva expulsión, se eleva a seis la cifra de connacionales trasladados hacia territorio africano en los últimos dos meses mediante la política estadounidense de deportación hacia terceros países.

Engaño en el aire y denuncias de maltrato

Según el testimonio de los afectados, los agentes de custodia les aseguraron inicialmente que su destino sería el estado de Florida. Sin embargo, una vez a bordo de la aeronave, se les notificó que el trayecto concluiría en el continente africano.

Los tres hombres señalaron que sufrieron golpizas para obligarlos a embarcar y desembarcar del avión, además de haber permanecido esposados por más de 24 horas consecutivas durante el viaje. En la actualidad, el grupo se encuentra retenido en un albergue de Bangui bajo estricta vigilancia, desprovisto de documentos de viaje y sin perspectivas de poder salir.

Nicaragüense detalla cómo fue deportado a un país africano por los EE.UU.:

Un esquema que suma seis deportados

El caso de García, Padilla y Amador se suma al registrado a finales de agosto de 2026, cuando un primer contingente de tres nicaragüenses —entre los que figura Luis Carlos Mendoza Santamaría— fue enviado a Bangui bajo el mismo procedimiento.

El traslado de ciudadanos hacia la nación africana pone de relieve la ejecución sostenida de las políticas de deportación a terceros países aplicadas por la administración estadounidense.