El Salvador emite alerta de tsunami tras terremoto en Panamá

Las autoridades salvadoreñas emitieron este viernes 9 de octubre una alerta de tsunami para ese país centroamericano luego del terremoto registrado en Panamá con una magnitud superior 7, según las estimaciones preliminares.

A través de la red social X, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informó “de un impacto en la franja costera de El Salvador” y fijó como “hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña” para las 2:37 de la tarde de este viernes, hora local.