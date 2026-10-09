Se activa la amenaza de tsunami tras potente terremoto que fue magnitud 7,2 en Panamá

El sistema estadounidense de alerta advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en las costas de varios países de América Latina

Una amenaza de tsunami ha sido emitida este viernes para las costas de varios países de América Latina tras el terremoto de magnitud 7,2 registrado en Panamá. El sistema estadounidense de alerta advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las horas posteriores al sismo.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó preliminarmente la magnitud del terremoto en 7,2 y situó su epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, con un hipocentro a apenas 4 kilómetros de profundidad. El movimiento telúrico se produjo a las 12:56 PM (hora local).

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) calculó inicialmente una magnitud de 7,6 y una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera. Las diferencias responden a las estimaciones preliminares realizadas por ambos organismos tras el sismo.