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Un poderoso sismo de magnitud 6,4 se registra en Panamá

Lugar del impacto, según Google.

Un sismo de magnitud 6,4 se registró a las 11:56 de la mañana de este viernes 9 de octubre en el oeste de Panamá, según los datos sísmicos preliminares.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 12 kilómetros al sur de Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí, y tuvo una profundidad de apenas seis kilómetros, lo que clasifica al evento como un sismo de carácter superficial.

Las autoridades locales y los organismos de gestión de emergencias evalúan la zona para determinar si se produjeron daños materiales o afectaciones a la población tras la sacudida.

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