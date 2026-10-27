Extraen a un paciente una semilla que echó raíces en su ojo

El hombre sufrió una lesión el verano pasado mientras se encontraba en un bosque. Una rama le golpeó en el ojo, provocándole una inflamación.

Oftalmólogos extrajeron una semilla del ojo de un hombre de 42 años en la república rusa de Sajá (Yakutia), en el Lejano Oriente de Rusia.

En el transcurso de cuatro meses, la semilla había desarrollado una raíz de tres milímetros de largo que se había introducido en el tejido conjuntival, detalla la prensa local.

El paciente, identificado como Maxim Sleptsov, sufrió una lesión el verano pasado mientras se encontraba en un bosque del distrito de Abyiski. Una rama le golpeó en el ojo, provocándole una inflamación. Durante los meses siguientes, padeció dolores de cabeza diarios, aumento de la presión intraocular y una constante sensación de tener insertado en el ojo un cuerpo extraño. Maxim intentó extraer el objeto él mismo, pero no pudo debido al dolor.

Finalmente, una cirujana oftalmóloga logró extraer la semilla. Realizó el procedimiento con anestesia local mediante una aguja de inyección.

La oftalmóloga explicó que la presencia prolongada del cuerpo extraño podría haber provocado una úlcera corneal e incluso pérdida de visión. El propio Maxim, por su parte, contó que sintió alivio inmediatamente después de la extracción y que finalmente comenzó a despertarse sin dolores de cabeza.