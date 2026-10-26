Fue encontrado un primate venenoso que se creía extinto hace casi 90 años

Su hábitat, en la isla de Bangka, se ha reducido debido a la minería de estaño y la tala de tierras para plantaciones de palma aceitera.

El loris lento de Bangka, un pequeño primate nocturno que los científicos no habían visto desde 1937, ha sido redescubierto en Indonesia.

Durante los últimos diez años, el personal del centro de rescate de vida silvestre ha registrado que su hábitat natural se redujo rápidamente debido a la minería de estaño y la tala de tierras para plantaciones de palma aceitera, afirmó un grupo de científicos de Austria e Indonesia.

‘Nycticebus bancanus’ es un animal esquivo de ojos grandes, nativo de las islas indonesias de Bangka, Sumatra y Kalimantan. El último avistamiento científicamente confirmado de esta especie fue en 1937, lo que la dejó prácticamente perdida para los investigadores durante mucho tiempo.

Ahora, los científicos han confirmado que este primate no está extinto. Según los datos de los registros del Centro Alobi, más de 90 loris de Bankai fueron llevados entre 2015 y 2025, 86 de los cuales fueron liberados posteriormente en la naturaleza, según un estudio publicado en la revista Spixiana.

Pequeño, pero peligroso

El loris lento de Bangka se encuentra entre los representantes más pequeños de su género, alcanzando aproximadamente 26 centímetros de longitud, mientras que algunas especies emparentadas crecen hasta los 37 centímetros.

Es un primate nocturno con pelaje marrón rojizo, marcas faciales distintivas y ojos grandes. Se mueve lenta y deliberadamente entre los árboles, a diferencia de otros primates arborícolas como los simios, los monos y los lémures, que pueden desplazarse rápidamente por las ramas.

Este animal también posee un arma inusual: su veneno. En la parte interna del hombro del loris hay una glándula que secreta una sustancia. Cuando el primate lame esta secreción, se mezcla con la saliva y se vuelve tóxica. Una mordedura de esta simpática criatura puede provocar una reacción alérgica grave, incluyendo un choque anafiláctico.

Las investigaciones sobre otras especies de loris lentos sugieren que el veneno se utiliza principalmente en conflictos con otros loris, aunque también podría tener funciones defensivas contra depredadores y parásitos. Se cree que el loris lento de Bangka se alimenta de insectos, resinas de árboles, néctar y otras partes de plantas.

A pesar de los nuevos datos, el loris lento de Bangkok sigue considerándose en peligro crítico de extinción. Su descubrimiento no significa que la población se haya recuperado.

“La prioridad más urgente es proteger los bosques naturales que aún quedan en Bangka de una mayor destrucción. También necesitamos realizar estudios de campo sistemáticos para determinar dónde sobrevive la especie y cuál es el tamaño de sus poblaciones”, explicó Timon Glaw, uno de los autores del estudio.