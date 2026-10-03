Sylvester Stallone quiere rehacer una película que se le quedó como “una espina en su alma”

El cineasta asegura estar “100 % seguro” de poder elevar la calidad de la película de 1990 en tres semanas; en la misma entrevista, admitió el uso de esteroides durante el rodaje de ‘Rocky III’.

El actor, director y guionista Sylvester Stallone reveló sus intenciones de realizar un nuevo montaje de la película Rocky V (1990), entrega que considera una de las mayores frustraciones de su carrera cinematográfica. Durante una entrevista concedida esta semana al programa SiriusXM Front Row de Radio Andy, la estrella hollywoodense confirmó que mantiene conversaciones directas con la compañía Amazon para obtener los derechos de reedición del filme.

Stallone definió las deficiencias de la versión original como “una espina en su alma” y se mostró categórico sobre el impacto que tendría su intervención: afirmó estar “100 % seguro” de poder transformar y elevar la calidad de la cinta si se le conceden tres semanas de trabajo en edición.

Ajustes en la banda sonora y admisiones personales

Entre los cambios clave que contempla el proyecto destaca una reestructuración completa de la banda sonora, la cual incluirá la recuperación y restauración de más piezas musicales compuestas por el icónico músico de la saga, Bill Conti.

Asimismo, el intérprete abordó facetas complejas de su vida personal durante la producción de las películas de la franquicia. Stallone admitió abiertamente haber consumido esteroides en la época del rodaje de Rocky III, reconociendo el fuerte impacto y los efectos secundarios que dichas sustancias generaron en su comportamiento tanto dentro como fuera del set.