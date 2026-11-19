Pese a la multimillonaria inversión del magnate, los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso de EE.UU.

Elon Musk lamentó este 18 de noviembre haber destinado casi 500 millones de dólares a apoyar a los republicanos en las elecciones de medio mandato de EE.UU., en las que el partido del presidente Donald Trump perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber obtenido grandes resultados”, reconoció durante DealBook Summit, la conferencia anual organizada por The New York Times. No obstante, sostuvo que su intervención pudo haber evitado una derrota aún mayor.

El resultado demostró que las grandes inversiones no garantizan el éxito electoral, reflexionó el magnate. “Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría gastado menos dinero”, confesó.

El objetivo de Musk era preservar el control republicano del Senado y la Cámara de Representantes y mantener bajo dominio de ese partido a Texas, un estado clave para sus intereses empresariales, ya que alberga las sedes de Tesla y SpaceX y acogerá una futura planta de fabricación de chips impulsada por ambas compañías.

Elon Musk afirmó sentirte “bastante tonto” tras gastar casi 500 millones y obtener derrota…