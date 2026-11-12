La NASA busca candidatos para sus futuras misiones a la Luna y Marte

Desde la década de 1960, la agencia espacial ha seleccionado a 370 personas para formarse como astronautas. Actualmente, su cuerpo de vuelo cuenta con 32 miembros activos.

La NASA abrió las solicitudes para incorporar a una nueva generación de astronautas que participe en las futuras misiones de exploración espacial de Estados Unidos, incluidos los planes de regresar a la Luna y preparar el primer viaje tripulado a Marte.

Los ciudadanos estadounidenses interesados tendrán hasta las 23:59 del 3 de diciembre, hora del este de EE.UU., para presentar sus candidaturas. La agencia prevé anunciar la selección definitiva a finales de 2027.

Los aspirantes deben contar con una maestría en un campo científico o tecnológico, como ingeniería, ciencias biológicas, físicas o informática, además de al menos tres años de experiencia profesional relacionada tras completar la titulación requerida. También podrán cumplir el requisito académico quienes hayan cursado al menos dos años de un doctorado en un área técnica pertinente o cuenten con determinadas titulaciones médicas o formación en una escuela de pilotos de pruebas reconocida.

Los candidatos deberán asimismo superar un examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y demostrar capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. En el caso de los pilotos, la experiencia profesional podrá acreditarse mediante un número determinado de horas de vuelo, según el tipo de aeronave.

La última convocatoria se abrió en 2024. De las más de 8.000 solicitudes recibidas, la agencia seleccionó a diez candidatos en 2025, que actualmente completan un programa de entrenamiento de casi dos años.

Desde la década de 1960, la NASA ha seleccionado a 370 personas para formarse como astronautas. Actualmente, su cuerpo de vuelo cuenta con 32 miembros activos.