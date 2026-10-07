NASA quiere investigar sobre un “agujero” en la Luna: ¿qué están buscando?

Una empresa del grupo de Jeff Bezos, Blue Origin, se encargará de la gestión del proyecto y construirá como socio comercial.

La NASA seleccionó el proyecto Instrumentos Geofísicos para la Investigación de la Fosa Lunar de Marius (GIMLI, por sus siglas en inglés) para determinar si una fosa se abre hacia una cueva o tubo de lava subterráneo en la Luna, mediante instrumentos enviados a la superficie.

La propuesta, liderada por el Instituto de Ciencias Planetarias de EE.UU. (PSI), buscará confirmar si un vacío de gran tamaño se extiende bajo tierra desde la abertura de la fosa de Marius Hill (MHP, por sus siglas en inglés). Según el proyecto, una cavidad así podría preservar pistas sobre el pasado volcánico lunar y, en el futuro, ofrecer un refugio natural ante la radiación y los cambios térmicos.

“GIMLI representa el tipo de ciencia planetaria ambiciosa para la que se construyó PSI”, dijo Amanda Hendrix, directora y directora ejecutiva del instituto. El proyecto recibirá fondos a través del programa Cargas Útiles e Investigaciones Científicas en la Superficie de la Luna, que envía instrumentos a la superficie lunar.

Sensores sísmicos en la Luna

GIMLI está dirigido por Than Putzig, director asociado y científico principal de PSI, y cuenta con la participación de Honeybee Robotics, que construirá gran parte del equipo. Los instrumentos viajarán en un módulo de aterrizaje y un rover, y el trabajo se llevará a cabo en colaboración con la Agencia Espacial Noruega.

“Llevo mucho tiempo queriendo reintroducir métodos sísmicos intencionales de fuente activa en la ciencia planetaria, ya que esencialmente no se ha hecho desde que los astronautas del Apolo realizaron los primeros sondeos sísmicos en la Luna”, dijo Putzig. Añadió que la combinación de radar, mediciones de gravedad y sismología ayudará a detectar un posible tubo de lava.

Honeybee Robotics, empresa del grupo de Jeff Bezos, Blue Origin, será el socio comercial de PSI en la misión. Se encargará de la gestión del proyecto y construirá la instrumentación del sistema sísmico de fuente activa, el gravímetro y las cámaras, además de apoyar la integración en el módulo y el rover y liderar las operaciones instrumentales tras el aterrizaje.