Un misterioso destello de luz sobre el cielo de Chile genera alarma e hipótesis sobre basura espacial o un meteoro

El avistamiento, registrado entre Talca y Temuco cerca de las 21:30 horas, estuvo acompañado de un fuerte estruendo; la ONG Red de Emergencia evalúa si el fenómeno se relaciona con misiones recientes de SpaceX.

Un deslumbrante destello luminoso iluminó la noche en diversas regiones del centro-sur de Chile, sorprendiendo a los residentes tras el paso de un objeto que atravesó la atmósfera generando un resplandor similar al de una bola de fuego.

Registros en video captados desde el Gran Concepción se viralizaron rápidamente en redes sociales, sumándose a testimonios de internautas en la Región Metropolitana y otras localidades del centro y sur del país. Además de la intensa luz, diversos usuarios informaron haber escuchado un fuerte estruendo coincidente con el tránsito del objeto.

Las mejores tomas del fenómeno luminoso que cae al sur de Chile…

Cobertura geográfica e hipótesis sobre el origen

De acuerdo con la ONG Red de Emergencia, las notificaciones ciudadanas comenzaron a registrarse cerca de las 21:30 horas y abarcaron un amplio tramo territorial que se extendió desde Talca hasta Temuco. “Según varios reportes ciudadanos cerca de las 21.30 se logró ver una posible caída de chatarra espacial o meteoro sobre cielo Chile”, informó la organización a través de sus canales oficiales.

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La entidad añadió que se encuentra indagando una eventual vinculación entre la estela brillante y los lanzamientos y misiones espaciales de la firma SpaceX concretados durante esa misma jornada.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen del fenómeno por parte de los organismos astronómicos o gubernamentales, por lo que se mantienen como principales hipótesis de trabajo la reentrada de restos de basura espacial o la desintegración de un meteoro.