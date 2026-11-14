Stephen King afirma que han llegado a la Tierra los extraterrestres tras la falla masiva de vuelos en EE. UU.

El aclamado escritor sugirió en su cuenta de X (antes Twitter) que la suspensión nacional decretada por la FAA encubre un contacto alienígena, en una jornada marcada por avistamientos de luces en Latinoamérica y la caída de un meteorito en Chile.

Tras la paralización del sistema aéreo nacional decretada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) —medida que prohibió las salidas e ingresos de vuelos en todo el territorio estadounidense—, una controvertida publicación del célebre escritor Stephen King encendió las redes sociales y desató una ola de teorías sobre la presencia de objetos no identificados.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el célebre autor escribió: “Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la VERDADERA razón de la suspensión de vuelos. No quieren provocar el pánico mundial. Son ciegos, pero oyen como la puta madre”.

The aliens have landed. That’s the REAL reason for the ground stop. They don’t want to start a worldwide panic. They are blind but can hear like a motherfucker. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2026

¿Quién es Stephen King?

Stephen King es uno de los autores más influyentes y prolíficos de la literatura contemporánea a nivel mundial. Conocido mundialmente como el “Maestro del Terror”, es creador de decenas de superventas de suspenso, fantasía y ciencia ficción —entre ellos clásicos como El resplandor, It, Carrie y Misery—, cuyas obras han sido adaptadas en múltiples ocasiones al cine y la televisión. Debido a su prominencia cultural, sus comentarios en redes sociales suelen generar un alto impacto mediático y debate entre el público.

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Avistamientos en América Latina y silencio oficial

Las palabras del novelista coincidieron con una serie de eventos inusuales registrados ese mismo viernes en el hemisferio sur. En diversos países de Latinoamérica se multiplicaron los reportes de ciudadanos que afirmaron haber presenciado extrañas luces en el cielo, con patrones de movimiento que muchos usuarios relacionaron de inmediato con fenómenos extraterrestres. De forma paralela, en Chile las autoridades y medios locales dieron cuenta de la caída de un presunto meteorito.

Pese al revuelo causado por la coincidencia entre los avistamientos regionales y el mensaje de King, el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido un absoluto silencio oficial sobre estas teorías, manteniendo su versión de que la parálisis de su espacio aéreo respondió estrictamente a un fallo técnico en los sistemas informáticos de la FAA.

Las mejores tomas del fenómeno luminoso que cae al sur de Chile…