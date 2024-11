LG galardonada con diversos premios CES 2025 a la innovación

La compañía de las soluciones inteligentes para la vida, galardonada en distintas categorías, se lleva a casa un trío de premios a lo mejor de la innovación

Nicaragua — LG Electronics (LG) ha obtenido un importante reconocimiento por sus vanguardistas soluciones de vida inteligente en los Premios a la Innovación CES® 2025, consiguiendo más de 20 galardones, incluidos tres prestigiosos Premios a la Innovación.

El programa CES Innovation Awards, presentado anualmente por la Consumer Technology Association, premia productos y servicios de consumo innovadores en una amplia gama de categorías de dispositivos y tecnología en la mayor feria de tecnología de consumo del mundo.

La impresionante colección de premios a la innovación CES 2025 de LG, que incluye tres galardones «Best of Innovation» (Mejor Inovación), subraya el compromiso de la empresa con el diseño y la innovación tecnológica. Las soluciones de LG están siendo reconocidas en múltiples categorías, incluyendo Inteligencia Artificial (IA), Electrodomésticos, Juegos y eSports, Imagen, Pantallas de Vídeo, Hardware y Componentes Informáticos, Ciudades Inteligentes y Ciberseguridad.

Uno de los logros más destacados de LG en CES 2025, que se celebrará en Las Vegas el próximo mes de enero, es el televisor LG OLED, que ha recibido seis premios a la innovación, incluido el Best of Innovation Award en la categoría de pantallas de vídeo. Este es el tercer año consecutivo que el LG OLED TV ha sido reconocido con los honores Best of Innovation. Desde su debut en 2013, los televisores LG OLED han obtenido al menos un premio a la innovación en el CES cada año, consolidando su dominio en el mercado de los televisores premium.

Además, la plataforma de televisión inteligente webOS de LG, piedra angular del negocio de servicios basados en plataformas de la empresa, fue galardonada con un Premio a la Innovación en la categoría de Ciberseguridad. Los concentradores domésticos de inteligencia artificial «Affectionate Intelligence» de LG también recibieron galardones en los Premios a la Innovación CES 2025. Estos avanzados dispositivos ejemplifican el concepto de «AI Home» de la empresa, proporcionando un nuevo valor a los clientes y representando un avance significativo en la vida doméstica inteligente.

El Self-Driving AI Home Hub, galardonado con los Premios a la Innovación en las categorías de IA y Hogar Inteligente, cuenta con capacidades de detección multimodal que integran el reconocimiento de voz, sonido e imagen. LG ThinQ ON, un concentrador de IA para el hogar impulsado por IA generativa, también obtuvo un Premio a la Innovación CES. Actuando como el «cerebro» de la AI Home, LG ThinQ ON mantiene una conectividad perfecta entre electrodomésticos y dispositivos IoT las 24 horas del día.

El monitor LG UltraGear™ OLED Gaming obtuvo tres premios en CES 2025, entre ellos el Best of Innovation en la categoría Gaming & eSports, así como un Innovation Award en la categoría Imaging. Este avanzado monitor fusiona la excepcional calidad de imagen de OLED con una experiencia de visualización optimizada a la medida de los jugadores.

Además del UltraGear™ OLED Gaming Monitor, otros productos innovadores de LG han sido galardonados, como el LG gram Pro 2 en 1, el LG MyView Smart Monitor, el monitor LG UltraFine y el proyector LG CineBeam, lo que demuestra la amplia influencia de la compañía en todas las categorías tecnológicas.

La lista completa y los detalles de los ganadores del Premio a la Innovación CES 2025 de LG se develarán en CES 2025 el 5 de enero.