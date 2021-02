Alertan sobre ejercicios militares donde se consume sangre de serpiente y animales vivos que podrían provocar una nueva pandemia

Los ejercicios de entrenamiento militar en los que los soldados beben sangre de serpiente y comen animales vivos podrían desencadenar en una nueva pandemia, advirtió esta semana el grupo de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Miles de militares de distintos países del mundo participan cada año en las maniobras conjuntas Cobra Gold que se realizan en Tailandia. Los ejercicios incluyen un curso de supervivencia, donde los instructores enseñan a los soldados cómo alimentarse en condiciones extremas, extrayendo el veneno de escorpiones y tarántulas para poder consumirlos, e incluso, atrapando cobras, para beber su sangre.

Vile. Troops guzzling snake blood during Thailand trip is not just cruel to animals, but poses serious threats of another pandemic.

Tweet @BWallaceMP @DefenceHQ to urge them to take action to end this!pic.twitter.com/vMFCiXN1eg

— PETA UK (@PETAUK) February 18, 2021