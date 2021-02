VIDEO: El volcán Etna no da tregua y registra su sexta erupción en ocho días

El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, registró este 24 de febrero su sexta erupción en ocho días. El renovado aumento en su actividad se registró hacia las 19:00, hora local, en su cráter sureste, y a las 22:00 se produjo una fuente de lava que alcanzó uno 500 metros de altura, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV).

Poco más de una hora después, el INGV informó que el evento había terminado sin provocar heridos ni exigir alarma de evacuación. De cualquier modo, los expertos llevan a cabo un monitoreo continuo del volcán, considerado el más activo de Europa, y realizan observaciones en tiempo real con cámaras térmicas de alta velocidad y mediciones de la composición química de los gases emitidos para informar sobre cualquier cambio, resaltó el instituto en un comunicado.

El vulcanólogo Boris Behncke, del INGV, compartió imágenes del fenómeno de este miércoles, que incluyen el «flujo piroclástico y rayos».

Lava fountains, pyroclastic flow and lightning during the latest paroxysmal eruptive episode at #Etna, 24 February 2021 pic.twitter.com/j4LXIhAF9W

— Boris Behncke (@etnaboris) February 24, 2021