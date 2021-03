La variante brasileña del coronavirus podría ser el doble de transmisible y contagiar hasta el 61 % de los pacientes recuperados

La variante P.1 del SARS-CoV-2, conocida como la variante brasileña del coronavirus, podría ser hasta 2,2 veces más contagiosa que la cepa original, tener hasta 10 veces más carga viral y evadir el sistema inmune, según se desprende de dos nuevos estudios realizados por científicos ingleses y brasileños.

El primer estudio, aún preliminar y a falta de ser revisado por sus pares, publicado el pasado viernes, concluye que esta variante, identificada por primera vez en el estado brasileño de Amazonas, es entre 1,4 y 2,2 veces más contagiosa que el linaje original, por lo que sería probable que estuviera detrás de la intensa segunda ola que sufre Brasil desde finales de diciembre.

Además, los investigadores han deducido que la P.1 puede evadir el sistema inmune volviendo a reinfectar a entre el 25 y el 61 % de las personas que ya habían padecido el covid-19.

