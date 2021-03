Piratas secuestran a 15 tripulantes de un buque frente a las costas de Benín

La consultora de seguridad marítima Dryad Global informó este viernes del secuestro de 15 tripulantes del petrolero químico Davide B a manos de piratas armados que abordaron la embarcación.

El asalto se produjo cuando el petrolero navegaba a unos 394 kilómetros al sur de las costas de Cotonú (Benín), en aguas del golfo de Guinea. Según detalla el portal Safety4sea, un total de 21 marineros conformaban su tripulación, seis de los cuales están ilesos y a salvo dentro del buque.

De acuerdo con informes citados por la compañía, entre los retenidos en el buque, con bandera de Malta y operado por la empresa holandesa De Poli Shipmanagement, hay ciudadanos ucranianos, rumanos y filipinos.

Reporting indicates that the 15 crew kidnapped are from Maltese flagged MT DAVIDE B (IMO9721750) which has a crew comprising of Ukrainian, Romanian and Phillipino nationals. 🇺🇦🇵🇭🇹🇩 #WestAfrica #kidnapping #marsec https://t.co/yrJ4Lxouiz pic.twitter.com/swtwUusFY4

