La ONU condena la represión en Nicaragua y reclama una reforma electoral

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el martes una nueva resolución contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, en ella condena la represión dirigida al pueblo nicaragüense y pide al Ejecutivo que restablezca los espacios cívicos y asegure garantice unas elecciones libres el próximo 7 de noviembre .

El documento, fue presentado a iniciativa de ocho países y aprobado por 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, entre estos de Bolivia, Cuba, Venezuela, Rusia y China.

En la resolución el organismo advierte que ve con preocupación “la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes”.

Nicaragua se ha visto sacudida desde 2018 por una grave crisis política. En el poder desde 2007 y acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que ya había estado al frente del país de 1985 a 1990, podría postularse para un cuarto mandato consecutivo.

En diciembre, el parlamento aprobó una impugnada ley que excluye de las elecciones generales de 2021 a quienes promueven sanciones extranjeras contra Nicaragua, una clara referencia a la oposición.

Julie Chung, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, mostró su firme respaldo a la resolución emitida por la comunidad internacional.

Chung a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a realizar reformas electorales “significativas” en Nicaragua antes de los comicios, para proteger los derechos humanos en ese país.

We strongly support the international community’s call for meaningful electoral reforms in Nicaragua in advance of November’s elections.

We are proud co-sponsors of the @UN_HCR resolution led by Canada, Colombia, and Brazil to promote and protect #HumanRights in Nicaragua. https://t.co/wzEIWQNpqL

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) March 23, 2021