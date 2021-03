VIDEO: Satélites captaron el momento en que se formó la ‘supercélula’ de tornados que ha dejado 5 muertos en el sur de EE.UU.

Satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) han captado el momento exacto de la formación de la ‘supercélula’ de tornados que el pasado jueves azotó el sur profundo de EE.UU., dejando víctimas mortales y numerosas destrucciones.

Asimismo, en el video se aprecia un rayo que acompañó al fenómeno natural.

Las imágenes fueron captadas por el satélite geoestacionario GOES East, también conocido como GOES-16, que vigila la actividad climática en la mayor parte del continente norteamericano —incluidos EE.UU. y México—, así como en América Central y del Sur, en el Caribe y en el océano Atlántico hasta la costa occidental de África.

The timelapse seen above in our #ImageoftheDay captures the supercell thunderstorms that swept across the Deep South yesterday, causing a wave of destruction.

Read how #GOESEast‘s imagery helped monitor the storms: https://t.co/V0CIYjYxK0 pic.twitter.com/byOpRwphmy

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) March 26, 2021