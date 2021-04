Polémica en la India por un video en el que la Policía castiga a ciudadanos que no usan mascarilla haciéndoles caminar en cuclillas

El magnate de negocios indio Ahand Mahindra compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra cómo la Policía de Bombay castiga a las personas que no usan mascarilla haciéndolas caminar en cuclillas por la calle bajo un sol abrasador, una escena que Mahindra describió como «cómica».

La publicación causó indignación entre los internautas locales, recoge The Indian Express, que tildaron el comportamiento del magnate de frívolo y «clasista» y acusaron a la Policía de abuso de poder y de maltratar físicamente a los ciudadanos en medio de una ola de calor en lugar de solo multarlos, como prescriben las normas de la ciudad.

“Face mask rule violators at Marine Drive in Mumbai being made to do a “Murga” walk as punishment by Mumbai Police” Received on my ‘SignalWonderbox.’ A common punishment in the boarding school I attended. Comical, but physically taxing.I certainly won’t forget my mask!! pic.twitter.com/GnVY6NfasV

— anand mahindra (@anandmahindra) March 30, 2021