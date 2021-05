Jefe de la NASA afirma que China es un rival «muy agresivo» en el campo de la exploración espacial, luego de la llegada del primer róver chino a Marte

China es un rival «muy agresivo» para EE.UU. en el campo de la exploración espacial, incluyendo la Luna y Marte, y Washington debería intensificar sus esfuerzos para mantenerse en esta carrera, afirmó este miércoles el administrador de la NASA, Bill Nelson, durante una reunión con el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del país.

«Quiero que vean esta foto», dijo durante la audiencia virtual, sosteniendo una imagen tomada por el Zhurong, el primer explorador del país asiático en Marte, que aterrizó con éxito el pasado sábado en el planeta rojo. Nelson subrayó que China es «solo la segunda nación que aterrizó con éxito en Marte», después de Estados Unidos.

Subrayó que EE.UU. lleva en Marte «desde mediados de los años 1970», sin embargo, China ha demostrado ahora que tiene la tecnología necesaria para viajar «millones y millones de millas», realizar un aterrizaje con éxito y transmitir imágenes de vuelta a la Tierra.

NASA Administrator Bill Nelson shows a photo from the Chinese Mars rover and says they are pushing to get to the south pole of the moon. That, he said, should implore the US to «get serious and get a lot of activity going and landing humans back on surface of the moon.» pic.twitter.com/jHmDVNjki1

