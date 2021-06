China compara las acusaciones de creación del coronavirus con las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Irak

El portavoz de la Embajada de China en EE.UU., Liu Pengyu, comparó las afirmaciones de que el coronavirus se originó en un laboratorio del país asiático con las falsas acusaciones contra Irak acerca de su supuesta posesión de armas de destrucción masiva.

«La campaña para politizar el estudio de los orígenes y desprestigiar a China no es diferente de las mentiras acerca de que Irak poseía armas de destrucción masiva», escribió el vocero en su cuenta de Twitter.

The campaign to politicize the study of origins and smear China is no different from the lies about Iraq possessing weapons of mass destruction (WMD) 12 years ago.

— Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) June 7, 2021