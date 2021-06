EE.UU. denuncia ataques con misiles contra sus tropas en Siria y responde con fuego de artillería

Las tropas de EE.UU. en Siria fueron atacadas este lunes con cohetes, en aparente respuesta por los ataques aéreos que realizó el país norteamericano el pasado fin de semana contra las milicias alineadas con Irán en Siria e Irak, informa Reuters.

Un portavoz militar estadounidense afirmó que las fuerzas fueron atacadas por múltiples cohetes, pero no dio detalles. «No hay heridos y se están evaluando los daños. Proporcionaremos actualizaciones cuando tengamos más información», dijo el coronel Wayne Marotto.

Además, declaró que los militares estadounidenses «actuaron en defensa propia y abrieron fuego de artillería contra las posiciones de lanzamiento de cohetes».

Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions.

