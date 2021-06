El huracán Enrique se acerca a México y enciende las alarmas en la costa suroeste con lluvias torrenciales e intensos vientos

El huracán Enrique ha encendido las alarmas en la costa suroeste de México, donde ha provocada lluvias torrenciales e intensos vientos sin llegar a tocar tierra. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advierte en su último informe que Enrique se encuentra a 75 kilómetros de Cabo Corrientes (estado de Jalisco) y a unos 490 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en la península de Baja California.

Con vientos sostenidos de 150 km/h y avanzando a 9 km/h, el primer huracán de la temporada del Pacífico oriental ha aumentado el riesgo de inundaciones repentinas y aludes de lodo.

Se espera que empiece a perder fuerza este lunes y «siga debilitándose durante el principio de la semana» conforme se aleja de la costa, según expertos citados por la agencia AP. Enrique, huracán de categoría 1, continúa moviéndose hacia el norte-noroeste y se calcula que su ojo continúe pasando cerca de la coste suroeste mexicana en esta jornada, detalla el NHC.

#Hurricane #Enrique still close to the southwestern coast of #Mexico…bringing strong winds and heavy rains to the warning areas… Pressure: 975 mb, Wind Speed: 90 mph https://t.co/jY78BHJqJb pic.twitter.com/q6hXEyGWqV

— Hurricane Tracker (@ushurricanebot) June 28, 2021