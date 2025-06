Los cabos sueltos del escándalo ‘narcofinanciero’ que sacude la banca en México

Hay al menos tres bancos acusados de delitos de blanqueo. El Gobierno asegura que no ha recibido las pruebas que avalan las denuncias.

Las tres entidades financieras mexicanas acusadas por EE.UU. de delitos vinculados con el narcotráfico negaron los cargos, convocaron a la tranquilidad de sus clientes y aseguraron que siempre han respetado las reglas nacionales e internacionales para prevenir el lavado de dinero.

La víspera, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. provocó una nueva controversia bilateral con México al señalar a los bancos CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, por lo que los sancionó con la prohibición de determinadas transferencias de fondos.

Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money… — Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025

También aseguró que los bancos involucrados, que en conjunto suman 22.000 millones de dólares en activos, han desempeñado “un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.

Reacciones

Las instituciones reaccionaron de inmediato. CiBanco recordó que forma parte del sistema financiero mexicano desde hace cuatro décadas y aseguró que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional.

“CIBanco precisa que no mantiene relaciones comerciales ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes (…) conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, señaló en un comunicado, tras garantizar que los depósitos e inversiones de sus clientes no corren riesgo.

¿Y las pruebas?

Intercam se defendió con los mismos argumentos y advirtió que en 30 años de trayectoria se ha apegado a las normas y regulaciones establecidas tanto en México como a nivel internacional. “Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló.

Vector, en tanto, subrayó que durante 50 años ha operado con “los más altos estándares” de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades mexicanas, por lo que rechazó “categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional”.

El Gobierno mexicano respondió con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reveló que EE.UU. no había enviado pruebas de sus denuncias, a pesar de que fueron solicitadas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido. La instrucción recibida por parte de la presidenta [Claudia Sheinbaum] es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada”, afirmó la Administración para afrontar la controversia que apenas comienza.