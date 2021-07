La ONU insta a Bezos, Branson y Musk a unirse para salvar del hambre a 41 millones de personas en vez de competir por el espacio

Mientras la pandemia de coronavirus pone en peligro a miles de millones de personas, a la vez que el hambre aumenta en el mundo y el cambio climático afecta a la naturaleza, un grupo de multimillonarios está invirtiendo gigantescas fortunas en sus propias empresas de viajes espaciales.

David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, afirmó el pasado viernes que ese dinero podría tener un mejor uso e instó a Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk a que contribuyan a salvar a millones de personas que corren el riesgo de morir de hambre.

El también político estadounidense manifestó en su cuenta de Twitter que está «muy emocionado» al ver a dichos empresarios competir «por quién llega primero al espacio», pero subrayó que le encantaría «verlos unirse para salvar a los 41 millones de personas en la Tierra que este año están al borde de la hambruna». «Solo se necesitan 6.000 millones de dólares. ¡Podemos resolver esto rápidamente!», detalló.

Hey, @RichadBranson, @elonmusk and @JeffBezos, so excited to see you compete on who gets to space first! BUT, I would love to see you TEAM up together to save the 41 million people who are about to starve this year on Earth! It only takes $6 Billion. We can solve this quickly! https://t.co/y5YeJwoWao

— David Beasley (@WFPChief) June 26, 2021