El Valle de la Muerte alcanza los 54,4 grados Celsius, muy cerca del récord mundial

El Valle de la Muerte en California (EE.UU.), uno de los lugares más cálidos y secos de la Tierra, ha alcanzado temperaturas récord este fin de semana, muy cerca de los máximos mundiales.

El viernes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se registró una temperatura de 130 grados Fahrenheit (54,4 grados Celsius) en el desierto, y que había una posibilidad entre cuatro de que el Valle de la Muerte repitiera la misma temperatura tanto el sábado como el domingo.

«¡Estas temperaturas extremas no son una broma! Tenga cuidado antes de salir al aire libre este fin de semana. ¡No se ponga en peligro ni a usted ni a los socorristas!», alertó el sábado la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas a través de su cuenta de Twitter.

DEATH VALLEY UPDATE 🌡️

High temp at Death Valley today = 130F.

⚠️ If this says anything about how hot SAT-SUN will be, HEED THESE WARNINGS. Do not put yourself, nor first responders in danger this weekend!

This observed high temp is considered preliminary & not yet validated. https://t.co/BwovUm42PE

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 10, 2021