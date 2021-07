EE.UU. extiende las restricciones en la frontera con México y Canadá hasta el 21 de agosto para «disminuir la propagación del covid-19»

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que extenderá por un mes más las restricciones en la frontera terrestre con México y Canadá, con el objetivo de «disminuir la propagación de covid-19, incluyendo la variante Delta».

En su cuenta de Twitter, la dependencia comunicó que está en contacto con las autoridades mexicanas y canadienses para identificar en qué condiciones podrían mitigar las restricciones de manera «segura y sostenible».

DHS is in constant contact with Canadian and Mexican counterparts to identify the conditions under which restrictions may be eased safely and sustainably.

