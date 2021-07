Condenan a más de 5 años de prisión a un asesino en serie de gatos en el Reino Unido

Un guardia de seguridad, de 54 años, fue condenado este viernes a cinco años y tres meses de prisión por matar a varios gatos en la ciudad británica de Brighton. Según las autoridades, Steve Bouquet apuñaló entre octubre del 2018 y junio del 2019 a 16 felinos: nueve de ellos murieron, informa Sky News.

Fue detenido tras ser captado por las cámaras de seguridad en el lugar de uno de los ataques. La Policía examinó el video y descubrió en las imágenes al hombre «agachándose para acariciar al gato antes de coger algo de su mochila y dar un brusco tirón hacia él», detalló el detective Chris Thompson. Durante un registro en la casa del delincuente se encontró un cuchillo con sangre de felinos y restos de su ADN en el mango.

Steve Bouquet has been jailed for carrying out a series of night-time cat killings.

Watch as he is interviewed by police.

Read more here: https://t.co/7ZpFHvB7rR pic.twitter.com/QCRiXh8K3K

— Sky News (@SkyNews) July 30, 2021