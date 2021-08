¡Vienen las Perseidas! Dónde y cuándo ver la lluvia de meteoros más esperada del verano

La lluvia de meteoros de las Perseidas alumbra el cielo nocturno de la Tierra cada verano, y si bien ya está en curso, pues su primer paso fue captado el 26 de julio, el mejor momento para ver el espectáculo de las estrellas fugaces surcando la oscuridad este año será a mediados de la próxima semana.

Last night, our meteor-tracking cameras at Mount Lemmon Observatory spotted their first Perseid of 2021!

The Perseids are set to peak in mid-August—stay tuned for more skywatching updates! pic.twitter.com/ScS2Msyz83

