EE.UU. teme un posible ataque terrorista por parte de ISIS-K, «un enemigo jurado de los talibanes», en medio de las evacuaciones de Afganistán

El Gobierno de EE.UU. está «enfocado con determinación» en la posibilidad de un ataque terrorista en Afganistán por un grupo como el Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K, por sus siglas en inglés), un enemigo declarado de los talibanes, anunció el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, durante el programa de NBC Nightly News este jueves.

Cuando se le preguntó si Washington teme que los ciudadanos estadounidenses varados en Afganistán puedan convertirse en «rehenes», Sullivan contestó que el proceso de evacuación es «una operación arriesgada» pero está «funcionando» por ahora, antes de plantear la posibilidad de que surjan otras eventualidades.

HOLT: Is there any fear…this could become a hostage situation?

SULLIVAN: …One of the contingencies we are…focused on is the potential for a terrorist attack by a group like ISIS-K, which of course is a sworn enemy of the Taliban, so we will keep working to minimize the risks pic.twitter.com/0iSmxl1eDY

— JM Rieger (@RiegerReport) August 19, 2021