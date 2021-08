Autoridades taiwanesas sacrifican a 154 valiosos gatos de contrabando en el Día Internacional de Animales Sin Hogar provocando indignación

Las autoridades taiwanesas decidieron sacrificar a más de 150 valiosos gatos importados ilegalmente de China continental, lo que provocó indignación en la población local, informa el diario Taipei News.

Los guardacostas taiwaneses interceptaron el 19 de agosto un barco pesquero en el estrecho de Taiwán, y a bordo encontraron 62 jaulas con 154 felinos, que incluían las razas azul ruso, ragdoll, persa americano de pelo corto y británico de pelo corto.

Se estimó que el valor total de mercado de los gatos era de 10 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 357.000 dólares estadounidenses). Las autoridades locales desconocían el origen de los animales y decidieron sacrificarlos, argumentando que representaban una amenaza para la vida silvestre y las mascotas locales, puesto que podrían ser portadores de enfermedades. Los gatos fueron sacrificados el pasado sábado, que coincidió con el Día Internacional de los Animales Sin Hogar.

Was it necessary for #Taiwan to cull 154 #cats from rare breeds? https://t.co/pTNLw49NBn pic.twitter.com/0S6W2zL53a

— Taiwan News (@TaiwanNews886) August 21, 2021