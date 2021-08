Huracán Ida, uno de los más poderosos que haya azotado EE.UU., toca tierra en Luisiana con vientos de más de 240 km

El huracán Ida ha azotado la costa norte del golfo de México cerca de Port Fourchon, en el estado estadounidense de Luisiana, informa el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Según se precisa, el ciclón «extremadamente peligroso» genera vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Señales del huracán inminente ya han llegado a Nueva Orleans. En el aeropuerto Lakefront se han observado durante la última hora vientos sostenidos de 69 km/h, con ráfagas de hasta 107 km/h.

Menos de una hora antes de la noticia, el NHC publicó un video del foco del ciclón grabado desde un avión.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq

Ante la llegada del huracán, se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en varias regiones de los estados de Misisipi y Luisiana, incluida la ciudad de Nueva Orleans, que hace justo 16 años fue devastada por el huracán Katrina.

«Prepárense para vientos destructivos, cortes de energía, lluvias intensas, tornados», advirtió el sábado la alcaldesa de la urbe, LaToya Cantrell, al tiempo que pidió a todos los habitantes «irse voluntariamente […] o permanecer a la vista y refugiarse […] en un lugar seguro».

De hecho, Ida es uno de los huracanes más poderosos que hayan azotado a EE.UU., más incluso que el Katrina.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021