BCIE: financiamos proyectos para la gente, no para gobierno de Nicaragua

A pesar de las presiones y los llamamientos de algunos nicaragüenses de la oposición al presidente Daniel Ortega, las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aclaran que ellos financian proyectos para mejorar calidad de vida de las personas y no para favorecer a un determinado gobierno.

En ese sentido el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, explicó a la Voz de América que los préstamos que hacen a Nicaragua están enmarcados dentro de una agenda muy clara y transparente.

¨Financiamos sistemas de almacenamiento (de agua), proyectos de electricidad y de carreteras. Así que esto no es para el gobierno (nicaragüense) sino para la gente, explicó el titular del banco centroamericano.

Sus declaraciones se producen después que nicaragüenses radicados en Costa Rica organizaron protestas y plantones en el exterior de la sede del BCIE en ese país centroamericano en los cuales pidieron que el banco no financie más al gobierno de Daniel Ortega, al cual consideran «una dictadura» y se suman a las críticas al organismo financiero como los de la expresidenta costarricense Laura Chinchilla.

“Estamos viendo actitudes ambivalentes ante el régimen Ortega–Murillo en la región, y tenemos que hacer algo más desde Centroamérica”, indicó Chinchilla al medio Confidencial en agosto.

En ese sentido Mossi aclaró que el BCIE no le presta dinero a cualquier persona.

¨Nosotros no tenemos lista roja de países, pero como todo banco de desarrollo tenemos una lista de contra partes prohibidas (aquellas personas o instituciones) con las que el BCIE no puede hacer negocio por una serie de regulaciones internacionales. Nosotros no le prestamos dinero a personas sujetas a sanciones o instituciones dirigidas por personas sujetas de sanciones, por eso no somos una banco que «nos vale», explicó presidente ejecutivo del BCIE.

Según el sitio web de la institución financiera, el Banco Centroamericano de Integración Económica maneja préstamos de 2.818 millones de dólares con Nicaragua para programas, proyectos e iniciativas que van desde infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, energía, agua y saneamiento, entre otros.