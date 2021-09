La ONU alerta sobre una «trayectoria catastrófica» guiada por el calentamiento global

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este viernes que «el mundo está en una trayectoria catastrófica» hacia el aumento de la temperatura promedio de 2,7 grados Celsius hasta finales de siglo, y lanzó una advertencia en relación a los incumplimientos de los objetivos climáticos, instando a todos los países a presentar propuestas más ambiciosas en las próximas semanas.

El secretario reaccionó al informe de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que ha analizado los planes de contribuciones determinadas a nivel nacional para el recorte de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés), aprobados o comprometidos hasta el momento, de cara a la Cumbre del Clima (COP26), que se celebrará en noviembre en Glasgow, Escocia.

Today’s @UNFCCC report shows we are on a catastrophic pathway to 2.7°C of global heating.

Leaders must change course and deliver on #ClimateAction, or people in all countries will pay a tragic price.

No more ignoring science.

No more ignoring the demands of people everywhere. https://t.co/bxBnlQhXH1

