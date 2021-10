Descubren un «extraordinario» bosque de manglares de más de 120.000 años en el corazón de la península de Yucatán (FOTOS y VIDEOS)

El asombroso «mundo perdido» está en la orilla de un río a 200 kilómetros de la costa más cercana, hecho que llama la atención, ya que los manglares por lo general encuentran su nicho ecológico en aguas salobres o estuarias

En lo que ha sido considerado como un «extraordinario hallazgo», un equipo de investigación mexicano-estadounidense descubrió un antiguo bosque de manglares de más 120.000 años en el corazón de la península de Yucatán, en el sureste de México, a unos 200 kilómetros de la costa más cercana, de acuerdo a un comunicado de la Universidad de San Diego.

Según señalan los investigadores en su más reciente investigación, publicada en línea recientemente en PNAS, este asombroso «mundo perdido» se localiza en las orillas del río San Pedro Mártir, que se extiende desde la selva de El Petén, en Guatemala, hasta la región de Balancán, en el estado mexicano de Tabasco.

Led by researchers across the @uofcalifornia and researchers in Mexico, the binational study integrates genetic, geologic, and vegetation data with sea-level modeling, providing a first glimpse of an ancient coastal ecosystem. 🌊🌳 Video: Ben Meissner pic.twitter.com/vMbvIvfrZW — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) October 4, 2021

Si bien otros estudios han hallado bosques de manglares fosilizados alejados de la costa, esta es la primera vez que se encuentra este tipo de ecosistema en todo su esplendor y tan lejos del mar, hecho que sorprendió a los académicos, ya que los ejemplares de mangle rojo (‘Rhizophora mangle’), así como otras especies identificadas, se caracterizan por encontrar su nicho ecológico en aguas salobres o estuarias.

Tras analizar los resultados de las pruebas genéticas, los datos geológicos del área y de las muestras de la vegetación recolectadas, los investigadores integraron la información obtenida a un modelo computarizado que recrea el nivel del mar, descubriendo que los manglares de San Pedro llegaron a su ubicación actual durante el último periodo interglaciar, hace unos 125.000 años, y quedaron aislados mientras los océanos retrocedían durante la última glaciación.

The researchers said there is still much to discover about how the species in this ecosystem have adapted to different environmental conditions over the past 100,000+ years. Studying these past adaptations will help us better understand future conditions in a changing climate. pic.twitter.com/E8ppAmI9a5 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) October 4, 2021

An inland population of red mangroves along the San Pedro Mártir River is likely a relict from the last interglacial period around 120,000 years ago. In PNAS: https://t.co/VOhHxJCBBV pic.twitter.com/1yP4F8KXQB — PNASNews (@PNASNews) October 5, 2021

«Lo más sorprendente de este estudio es que hemos podido examinar un ecosistema de manglares que ha estado atrapado en el tiempo durante más de 100.000 años […] sin duda hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de este ecosistema a lo largo de las diferentes condiciones ambientales de los últimos» cientos de miles de años, comentó Octavio Aburto Oropeza, coautor de la investigación.

«De niño solía pescar aquí y jugar en estos manglares, pero nunca supimos con precisión cómo llegaron ahí, esa fue la pregunta impulsora que unió al equipo», señaló Carlos Burelo, oriundo de la región y coautor de la publicación, así como de una serie de estudios botánicos que proporcionaron una base sólida sobre la vegetación presente en las costas del río San Pedro Mártir.

Además de proporcionar una idea de sobre el avance y retroceso de los océanos durante el último periodo interglacial y la última glaciación, la investigación, señalan los autores, arroja nueva luz sobre los procesos adaptativos de las especies ante condiciones climáticas cambiantes, así como para predecir posibles escenarios respecto al «aumento relativo del nivel del mar a medida que avanza el cambio climático en un mundo dominado por el hombre».