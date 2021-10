Amparándose en la pandemia, EE.UU. expulsa a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur

Tras un septiembre convulso, marcado por la avalancha de inmigrantes haitianos que llegaron hasta las inmediaciones de Texas, las autoridades estadounidenses informaron que en ese mes expulsaron a más de la mitad de todos los detenidos al intentar entrar de modo irregular por la frontera sur del país.

“Los encuentros de CBP a lo largo de la frontera suroeste disminuyeron en septiembre en comparación con el mes anterior, y la mayoría de los no ciudadanos encontrados fueron expulsados bajo el Título 42”, reportó el viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en su despacho mensual.

La normativa denominada Título 42 entró en vigor en marzo de 2020 bajo el gobierno del republicano Donald Trump, y aunque los defensores de los inmigrantes han insistido en que sea eliminado, la Administración Biden afirma que la mantiene por razones sanitarias, en estricto apego a las directrices de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), por lo que sigue expulsando a todos los que no lleguen bajo un proceso legal.

En total, en septiembre, hubo 102.673 encuentros de la Patrulla Fronteriza y de ellos “más del 53% del total fueron procesados para expulsión bajo el Título 42”, señala CBP en su informe.

En resumen, se registraron 192.001 encuentros a lo largo de la frontera, lo que arroja una disminución del 9%, comparado con agosto.

El número de menores no acompañados, uno de los más polémicos asuntos en temas de inmigración en Estados Unidos, también disminuyó en un 24%, para un total de 14.358 encuentros en septiembre, en comparación con los 18.806 del mes de agosto.

En su informe, el comisionado interino de CBP, Troy Miller, destacó la labor de los funcionarios de la agencia, de quienes dijo han sufrido la tensión asociada con operar durante un pandemia global que se ha cobrado demasiadas vidas entre nuestro personal de primera línea”.

