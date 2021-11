El embajador pakistaní en Pekín destacó que la puesta en servicio de la fragata marca el comienzo de un nuevo capítulo de la amistad entre ambas naciones

China entregó a Pakistán el buque de guerra más grande y avanzado que jamás haya exportado el gigante asiático, informa el diario Global Times, citando comunicados de la compañía constructora del buque y de la Armada pakistaní.

La fragata, bautizada PNS Tughril, fue puesta en servicio durante una ceremonia celebrada en Shanghái. El buque, diseñado y construido por China State Shipbuilding Corporation Limited, es una avanzada plataforma tecnológica con una enorme potencia de fuego superficie-superficie, superficie-aire y submarina, además de contar con una gran capacidad para operaciones de vigilancia.

Entre otras cosas, la embarcación está equipada con sistemas de combate de última generación, equipos de guerra electrónica y modernos complejos de autodefensa.

PNS Tughril es la primera de las cuatro fragatas del Tipo 054A/P que China construye para Pakistán. Estos buques pueden ejecutar simultáneamente una serie de misiones de combate naval en un entorno de amenazas múltiples, destacó la Armada pakistaní señalando que estas embarcaciones formarán el pilar de la su flota naval.

El embajador de Pakistán en China, Moin ul Haque, destacó que la entrega y puesta en servicio del PNS Tughril marca el comienzo de un nuevo capítulo de la amistad entre los dos países.

