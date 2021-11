Elon Musk hace un comentario sobre el mayor competidor de Tesla

El director general de Tesla, Elon Musk, ha comentado la oferta pública de venta de su rival Rivian, que le ha permitido convertirse en el segundo fabricante automotriz por valor de mercado después su compañía.

El fabricante de camionetas eléctricas logró atraer unos 12.000 millones de dólares en su salida a bolsa el pasado 10 de noviembre, registrando una OPV récord de 7 años para EE.UU.

«Espero que sean capaces de lograr alta producción y un flujo de caja equilibrado. Es una verdadera prueba», escribió Musk en su cuenta de Twitter.

I hope they’re able to achieve high production & breakeven cash flow. That is the true test.

There have been hundreds of automotive startups, both electric & combustion, but Tesla is only American carmaker to reach high volume production & positive cash flow in past 100 years.

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2021