Jeff Bezos compra una lujosa mansión en Hawái y desata la furia de sus vecinos por disparar el precio de los bienes raíces

La última adquisición del fundador de Amazon, Jeff Bezos, una enorme mansión en el archipiélago de Hawái (EE.UU.) por 78 millones de dólares, ha enfureciendo a algunos lugareños porque ese tipo de transacciones incrementa drásticamente el precio de los bienes raíces, informa New York Post.

La nueva propiedad de Bezos se encuentra en la isla de Maui y abarca una superficie de 5,6 hectáreas, que incluye tres casas, una piscina, playa privada, entre otros lujos. Según los reportes, el fundador de Amazon también estaría buscando comprar otros bienes inmuebles adicionales en esa isla hawaiana.

As Jeff Bezos buys up Maui, Hawaiian locals hope for the best https://t.co/8VLYO9b9Mg pic.twitter.com/1LmowSC38U

— Zoe Durr – Seattle/Tacoma Real Estate (@ZoeDurrRealtor) November 5, 2021