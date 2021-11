«Tampoco me sorprende que la gente esté protestando, porque los ciudadanos de muchos países están realmente hartos de lo que está pasando», admitió el Dr. David Nabarro

La «tibia» Europa está muy atrasada en comparación con Asia respecto a la capacidad de controlar la propagación del coronavirus, afirmó este fin de semana el enviado especial de la OMS para el covid-19, David Nabarro, en una entrevista con medios suizos. El médico considera que varios países europeos suavizaron de forma prematura las restricciones durante la primera ola y no pudieron prepararse adecuadamente para la segunda.

«La reacción de Europa fue insuficiente», dijo Nabarro. «No se logró construir la infraestructura necesaria en los meses de verano después de controlar la primera ola. Y ahora tenemos una segunda ola. Si no se construye la infraestructura necesaria ahora, habrá una tercera ola a principios del próximo año», advirtió.

El alto cargo también recalcó que los ciudadanos de los países asiáticos cumplen mejor que los europeos con las medidas anticovid de mantener la distancia social, así como las de higiene y uso de la mascarilla.

Según Nabarro, el problema radica también en la falta de estructuras de apoyo en las comunidades locales, que son las que mejor podrían proporcionar información a los vecinos, monitorear a la población y actuar rápidamente en caso de producirse un nuevo brote.

«Me preocupa mucho lo que está pasando en toda Europa, incluyendo Europa Occidental. Me refiero no solo al gran número de contagios, sino también a la velocidad con la que están aumentando», señaló el experto en una entrevista concedida a Sky News este lunes. «No me sorprende que este virus no se vaya y tampoco me sorprende que la gente esté protestando, porque los ciudadanos de muchos países están realmente hartos de lo que está pasando», agregó.

«El reto para muchos países de Europa Occidental es volver a controlar al virus sin recurrir al confinamiento, porque es una medida muy burda. Se paga un alto precio por ello. El confinamiento es el último recurso, es una señal de fracaso», concluyó Nabarro.