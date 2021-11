Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) han presentado un videojuego para móviles llamado ‘Salvando la libertad’, cuyo objetivo es evitar que el afroamericano George Floyd pierda la vida a manos de la policía estadounidense, como ocurrió el 25 de mayo de 2020 informó este jueves Middle East Eye.

En septiembre de 2020, durante evento dedicado a la producción de contenido digital, el general de brigada Mohammad Reza Naghdi —un comandante de alto rango de los CGRI—, anunció un concurso para crear este videojuego, argumentando que podría tener influencia a nivel mundial.

Iran’s Basij has unveiled a new mobile video game about saving George Floyd from being murdered by police.

The game, entitled «Save the Freedom», will supposedly contain 30 levels that gradually increase in difficulty, with variables such as enemy waves and weather conditions. pic.twitter.com/0XtT7eAnaK

